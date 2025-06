Assistenza ospedaliera. Casoni nuova responsabile: "Una sfida significativa"

Abbiamo davanti sfide significative per il futuro della sanità pubblica che stiamo difendendo ogni giorno anche per sopperire al definanziamento in corso da parte del Governo. L’ingresso di Federica Casoni, una professionista preparata e motivata, in assessorato ci permette di completare una casella importante per la rete ospedaliera dell’Emilia-Romagna. Gli ospedali della nostra regione sono un’eccellenza fatta di strutture, ma soprattutto di medici, infermieri, tecnici e operatori che ringrazio per il loro impegno costante. Casoni, ne siamo convinti, saprà coordinare al meglio questa rete e confermarne il suo valore per dare le giuste risposte ai cittadini.

Con queste parole l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, ha voluto accogliere la nuova responsabile dell’assistenza ospedaliera dell’Emilia-Romagna, Federica Casoni, che sarà in forze in Regione dal prossimo 1^ luglio nella direzione regionale guidata da Lorenzo Broccoli. Casoni, attuale Direttrice del distretto sanitario di Vignola, precedentemente era stata responsabile della Direzione sanitaria dell’ospedale di Vignola. Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Modena e Reggio Emilia e specialista in neurologia, tra le sue principali esperienze professionali, ha ricoperto il ruolo di coordinatrice del Gruppo provinciale interaziendale sulla telemedicina e, dal 2012, vari incarichi all’interno dello staff della Direzione Generale dell’Azienda Usl, lavorando alla riorganizzazione di percorsi, progetti e reti assistenziali.

Intanto una delegazione della Geriatria dell’ospedale di Como ha fatto visita venerdì all’Ospedale Civile per conoscere i percorsi e l’organizzazione che hanno consentito, nel maggio del 2025, allo stabilimento dell’Aou di Modena di essere riconosciuto come primo ospedale Dementia Friendly. L’incontro è stato organizzato con Federazione Alzheimer che sta accompagnando l’ospedale lariano nel percorso per diventare il primo ospedale lombardo Amico della Demenza.

Gli ospiti sono stati accolti dal prof. Marco Bertolotti, direttore della Geriatria, da Francesca Neviani, Annalisa Chiari, Jessica Mandrioli, Maurizio Luca e da una rappresentanza del personale di Geriatria e Neurologia. Con loro la dottoressa Ilenia Doronzo. Agli ospiti è stato illustrato il percorso attuato dall’ospedale civile per diventare ospedale Dementia Friendly, sottolineando come il progetto sia nato all’interno di un contesto di progetti umanizzazione delle cure promosso dalla direzione generale e come l’attività svolta con le persone con demenza sia strettamente legata anche ai Centri Disturbi Cognitivi presenti in Azienda e alla ricerca Universitaria. Successivamente sono stati accompagnati a visitare il reparto di Geriatria e gli ambienti legati alla ricerca della Neurologia. In Geriatria hanno potuto assistere a una simulazione seduta di stimolazione sensoriale/cognitiva nella “snoezelen room” o “stanza multisensoriale” per la cura dei pazienti affetti da demenza e delirium che prevede un’assistenza olistica e centrata sulla persona.