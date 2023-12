Asso della pallacanestro, ha vinto il titolo nella stagione 20/21

Nato a Zografo, in Grecia, da genitori nigeriani, Giannis Antetokounmpo è una delle "stelle" del firmamento Nba. Classe 1994, è stato selezionato nel 2013 come quindicesima scelta assoluta al Draft Nba e da 10 anni è uno dei trascinatori dei Milwaukee Bucks, "mvp" delle stagioni 2018-19 e 2019-20 e vincitore nel 2021 del titolo battendo in finale 4-2 i Phoenix Suns, dopo aver fatto fuori nei playoff Miami, Brooklyn e Atlanta con un contributo decisivo fatto di 33 punti di media in stagione e 38,1 durante i playoff. Il padre Charles era un ex calciatore professionista in patria, mentre la mamma Veronica aveva praticato salto in alto. Nel 1991 i suoi genitori si erano trasferiti da Lagos in Grecia, nel quartiere Sepolia di Atene. Ha tre fratelli, tutti cestisti: più grande di 2 anni è Thanasis che gioca con lui a Milwaukee, più piccoli invece sono Kostas (classe ’97) che dopo una breve passaggio a Chicago, è tornato in Europa e in estate è passato dal Fenerbahce in Turchia a al Panathinaikos in Grecia, mentre il più piccolo è Alex, classe 2001, che gioca nella Development League della Nba con i Wisconsin Herd. Da ragazzo, visto che i genitori non riuscivano a trovare lavoro, Giannis e il fratello maggiore Thanasis si dedicarono al commercio ambulante di orologi, borse e occhiali da sole. La sua storia cestistica invece comincia nel Filathlitikos, nella Serie A2 greca, poi appena compie i 18 anni firma con il Zaragoza in Spagna nel 2012, ultima sua tappa europea prima di volare in Nba. E’ uno dei punti di forza anche della nazionale greca.

