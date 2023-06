Associazioni nella ex scuola ripristinata

Rami di Ravarino si vede riconsegnata quella che era la vecchia scuola elementare della frazione, danneggiata dal terremoto del 2012. Presente alla cerimonia di inaugurazione anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. "Nonostante questo appuntamento cada in un momento molto difficile per l’Emilia-Romagna, provata da una nuova e drammatica catastrofe naturale come il terremoto che colpì l’Emilia undici anni fa, siamo orgogliosi – ha detto Bonaccini – di aver contribuito a restituire ai cittadini di Rami un luogo simbolo della loro comunità. L’edificio che riconsegniamo, completamente ripristinato nelle sue funzioni sociosanitarie, è più bello e sicuro". In continuità con il suo riutilizzo recente la struttura sarà infatti la ’casa’ di associazioni e servizi sociosanitari. L’intervento sull’immobile di proprietà del Comune, risalente nella sua architettura agli anni ’30 del Novecento, da decenni non più a uso scolastico ma civico e sociale, rientra nel programma della ricostruzione. Le opere hanno riguardato il ripristino con miglioramento sismico. In generale tutti gli interventi sono stati volti a migliorare la sicurezza eliminando le eventuali carenze e vulnerabilità presenti, nel rispetto dell’edificio esistente.

Complessivamente sono stati stanziati quasi 934 mila euro di cui 680mila euro finanziati dalla Regione. "Al piano rialzato – ha spiegato la sindaca Maurizia Rebecchi – si insedieranno le nuove sedi di Avis Ravarino e Croce Rossa Italiana che, per l’Unione dei Comuni del Sorbara, collaborano con i Servizi sociali nella distribuzione di generi di prima necessità ai nuclei familiari più in difficoltà del territorio.

Al primo piano troveranno una più adeguata e accogliente ospitalità gli anziani del distretto sociosanitario, oggi collocati in comunità alloggio".

Alberto Greco