Associazioni sociali, ecco i contributi

C’è tempo fino al prossimo 19 febbraio per aderire al bando con il quale il Comune di Sassuolo stanzia 25500 euro di contributi nell’ambito delle iniziative di comunità #sassuolocittattiva, rivolto ad associazioni di promozione sociale e a organizzazioni di volontariato. Si tratta, in sintesi, di realizzare progetti di promozione sociale presso le diverse aree verdi e quartieri cittadini che ‘valorizzino – si legge sulla delibera – il principio di sussidiarietà e delle forme associative, favorendo al contempo la partecipazione territoriale’. In considerazione del fatto che le richieste complessive pervenute negli anni precedenti superavano notevolmente la cifra a disposizione, per poter accogliere più richieste possibili, l’Amministrazione fa sapere come il contributo massimo richiedibile da parte di ogni associazione è pari a 5mila euro e sarà scaglionato sulla base della quantità di eventi proposti. I progetti ammessi a contributo dovranno essere realizzati, a partire dalla comunicazione di accoglimento, tassativamente entro la fine del 2024: per quanto dovesse essere realizzato entro quella data non verranno erogati contributi.

Le domande di adesione vanno presentate al Comune, come detto, entro il prossimo 19 febbraio.

s.f.