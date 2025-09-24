Assohotel . Gibertini resta alla guida

Si è tenuta nei giorni scorsi l’Assemblea Elettiva di Assohotel, presso la sede di Confesercenti Modena, che ha riconfermato Gabriella Gibertini alla guida di Assohotel Confesercenti Modena.

L’assemblea si è aperta con i saluti della Direttrice Provinciale Marvj Rosselli, che ha sottolineato la crescita del turismo sul territorio – Modena e provincia registrano il maggior incremento di presenze in regione - e il ruolo sempre più centrale degli albergatori all’interno di Confesercenti.

"Confermo la mia disponibilità a proseguire l’incarico e mi impegnerò nella direzione, già avviata in questi anni dalla Federazione di categoria, di promozione e commercializzazione del territorio per attrarre nuovi visitatori a Modena e provincia da nuovi mercati", ha detto Gabriella Gibertini.

Mentre il Coordinatore Assohotel Confesercenti Modena Daniele Cavazza ha evidenziato come la conferma di Gibertini le permetterà di proseguire con profitto la sua opera al vertice dell’associazione.

"In questi ultimi quattro anni Gabriella ha svolto, con impegno e pro positività, un ottimo lavoro che siamo certi continuerà anche nei prossimi anni".

Oltre che Presidente di Assohotel e Assoturismo Confesercenti Modena, Gibertini è anche Vicepresidente di Modenatour e di Assohotel Emilia-Romagna.

