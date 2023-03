Assolto due volte causa Parkinson

E’ finito in tribunale due volte con le accuse di violenza sessuale ai danni di due minorenni e atti osceni. Ma è stato assolto poiché ritenuto incapace a causa del Parkinson. Si tratta di un 57enne di Finale Emilia, denunciato a settembre dello scorso anno per essersi abbassato i pantaloni all’autostazione di Modena. L’uomo era stato già assolto dalle accuse di violenza sessuale: aveva palpeggiato due studentesse minorenni sul bus nella tratta Finale Emilia-Modena e in quella che da San Prospero arriva a Modena.