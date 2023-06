Assoluzione e condanna dopo 8 anni per i dirigenti dell'Oasi del Cie di via La Marmora

Era il lontano maggio del 2015 quando i tre dirigenti del consorzio siciliano l’Oasi furono rinviati a giudizio a seguito delle diverse irregolarità riscontrate nella gestione del Cie di via La Marmora. Ieri, dopo otto anni è stata pronunciata la sentenza. Assoluzione per Ettore Marzi, ritenuto il ‘factotum’. Non doversi procedere per morte del reo per il presidente Emanuele Midolo, nel frattempo appunto deceduto. Condanna invece ad un anno e provvisionale di 1500 euro per l’ex direttore Marco Bianca: la pubblica accusa aveva chiesto tre anni. L’associazione Asgi, con l’avvocato Gianpaolo Ronsisvalle si era costituita parte civile al processo. Gli imputati erano finiti a processo con l’accusa di frode nelle pubbliche forniture: erano accusati di non aver garantito servizi adeguati agli stranieri ospiti della struttura, in particolare i pasti e sarebbero emerse irregolarità nella contabilità. Inoltre, sempre in base alle indagini era emerso come il consorzio siciliano avesse sin dal 2012 ‘truccato’ la contabilità del Cie al fine di far risultare spese che in realtà non sarebbero mai state affrontate. L’Oasi aveva ottenuto l’appalto da quasi due milioni di euro presentando una offerta al ribasso che l’allora prefetto aveva giudicato adeguata (tra le polemiche). Secondo la procura una parte importante dei due milioni non erano mai stati spesi per l’assistenza ai clandestini del Cie.