Assorbenti gratuiti a scuola, la nuova iniziativa in un liceo di Modena

Modena, 31 agosto 2024 – Con un'installazione di distributori automatici gratuiti di assorbenti rivolti alle studentesse dell'istituto, il Liceo Sigonio di Modena compie un importante passo avanti a sostegno del benessere e dell’inclusione della comunità scolastica. L'iniziativa è stata presentata questa mattina alla stampa.

La scelta di dotare i bagni dell’istituto del nuovo servizio Dignity di Initial, azienda leader mondiale nell’offrire servizi e soluzioni per l'igiene e il benessere fuori casa, rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ambiente più accogliente per tutte le studentesse.

“Dal momento che l’utenza della nostra scuola è prevalentemente femminile – spiega la dirigente scolastico, Cristina Mirabella – abbiamo voluto dare un segnale di accoglienza e disponibilità per il benessere di tutte le studentesse, pensando alla scuola come a una seconda casa dove chiunque possa vivere serenamente in un ambiente confortevole, pertanto abbiamo accolto con entusiasmo l’iniziativa non appena ci è stata proposta dal fornitore”.

Come ha fatto sapere il dirigente, i distributori automatici gratuiti, attivi dal primo giorno di scuola, non rappresentano una misura assistenziale, ma un supporto concreto in caso di necessità. “Dal 16 settembre – commenta Mirabella – inizierà questa sperimentazione e si monitorerà il servizio per capire se la scelta sarà stata gradita e funzionale. Il Liceo non utilizza il proprio budget soltanto per ampliare l’offerta formativa, ma anche per garantire supporto e benessere a tutta la comunità scolastica”.