Assouan torna allo United . Barani colpo del Ganaceto

Molto caldo il mercato dei dilettanti. In Promozione (dove lo Smile ha ufficializzato mister Battaglioli) il tandem Zannoni-Celeste del Ganaceto dopo Iattici annuncia l’esterno d’attacco Matteo Barani (2002) svincolato dallo Sporting Scandiano, ex Sassuolo e Castelfranco. Colpo grosso per lo United Carpi, che riabbraccia Leonard Assouan, attaccante 2000 l’anno scorso a segno 13 volte coi biancazzurri, che da inizio estate è andato negli Usa per giocare il campionato collegiale con la maglia della University of Northwestern Ohio: il giocatore resterà a Carpi per qualche mese prima di tornare negli States. Altro rinforzo per La Pieve che ha chiuso con Enrico Montorsi, centrocampista ’92 svincolato dallo United stesso. Il Fiorano cerca una punta visto che Gozzi ex Cdr è andato alla Sammartinese (che ha preso anche l’attaccante 2006 Ferrari del Fabbrico) e ha ripreso il difensore Gabriele Balestri (2003) dal Formigine. In Prima la Mirandolese chiude per il centrocampista Radu (2003) della Centese e dà la punta Stabile al Cavezzo, in Seconda il Real Dragone annuncia in mediana Massimiliano Teneggi (’98) e in difesa Simone Pirli (’99) dalla Consolata, ha già debuttato il centrocampista 2005 Ghiddi dal Casalgrande. Eccellenza due punte per la capolista Correggese: Luca Siligardi e Calì dal Derthona. Davide Setti