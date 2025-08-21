Assunta incinta e poi lasciata a casa: "La gravidanza non c’entra. Sono emersi problemi gravi"

"Il nostro intento era costruire una collaborazione duratura. Ma in questo caso, a seguito di verifiche interne, sono emerse criticità". Vorrebbe ma non può dire troppo Amabile Jewels, la società fondata da Martina Strazzer, la nota influencer e fondatrice del famoso brand di gioielli. La giovane imprenditrice aveva annunciato sui social l’assunzione della dipendente incinta, ‘lanciando’ l’iniziativa a sostegno delle donne. "La contabile di Amabile incinta" l’aveva definita sui social. Ma le cose non sarebbero andate poi così come previsto: Sara aveva iniziato a lavorare con contratto a tempo determinato al quarto mese di gravidanza. Pensando poi che quel contratto sarebbe passato ad indeterminato – come pare le avesse promesso l’imprenditrice – era entrata in maternità: tutto come previsto, insomma. Al termine del periodo, però, la fondatrice di ‘Amabile’ le ha comunicato che, causa presunte inesattezze e irregolarità commesse a suo dire dalla dipendente, non sarebbe stato possibile rinnovarle il contratto. A raccontare l’accaduto, è stata proprio la neomamma alla giornalista Charlotte Matteini. L’accusa che arriva dalla ormai ex dipendente è che Strazzer "si sia fatta pubblicità sui social con la mia assunzione, poi dopo il parto mi ha lasciato a casa".

La società adesso replica spiegando come "Amabile è un’azienda e, come tale, ha bisogno di professionalità per funzionare". Quando abbiamo "accolto Sara, scelta tra numerosi candidati esclusivamente per le competenze da lei dichiarate, il nostro intento era costruire una collaborazione duratura. Tuttavia non sempre le cose vanno come sperato". In questo caso, "a seguito di verifiche interne condotte in un momento successivo e supportate anche dall’analisi, in varie fasi, di consulenti esterni, sono emerse criticità molto più complesse e profonde di quanto avremmo potuto immaginare". La situazione "ci ha posto davanti a una scelta difficile: ignorare i problemi, oppure affrontarli assumendoci anche la responsabilità di una decisione dolorosa ma inevitabile, ossia il mancato rinnovo del contratto. Abbiamo scelto la seconda strada, perché non farlo avrebbe significato compromettere il bene dell’intera impresa e la tutela delle oltre 40 persone che ogni giorno lavorano da Amabile con dedizione e impegno".