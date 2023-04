Astronomia, focus sull’insegnamento a scuola

Il 4 e 5 maggio il civico planetario ’F. Martino’ di Modena ospiterà l’evento conclusivo del progetto europeo Erasmus+ ’Taste’ (Teaching Astronomy at Educational Level) che ha visto come partner: l’Università di Lovanio e l’Osservatorio reale di Bruxelles (Belgio), la Haus der Astronomie di Heidelberg (Germania) e Noesis a Salonicco (Grecia) nonché 4 scuole superiori che hanno partecipato al progetto. Un serio problema che si riscontra sempre più spesso è la difficoltà degli studenti ad affrontare lo studio delle materie scientifiche: partendo dal caso dell’astronomia, il progetto Taste, nella sua prima fase, ha svolto un’indagine, ideata e curata dall’Università di Lovanio, che ha fatto registrare una grave ignoranza nelle discipline astronomiche da parte delle giovani generazioni (età 14-15 anni) di tutti i paesi partecipanti... Magra consolazione che gli italiani si siano piazzati al secondo posto, dopo i belgi, in una classifica che vede un voto medio intorno al 4.5. Nella sua seconda fase, il progetto Taste si è prefisso lo scopo di produrre materiale e metodologie per colmare le lacune riscontrate e proporre alle scuole percorsi e attività per migliorare la didattica. Per valutarne l’efficacia, nell’ultima fase del progetto i materiali e le metodologie prodotti sono stati testati sul campo con scolaresche delle nazioni partecipanti. I risultati sono in corso di elaborazione e saranno appunto presentati in occasione del convegno modenese. Inoltre, in tale occasione saranno invitate autorità del mondo scolastico, accademico, culturale, associativo per vedere come attraverso l’interazione e la collaborazione reciproca di diverse realtà, si possa riuscire a motivare gli studenti allo studio delle varie discipline scientifiche attraverso una disciplina affascinante come l’Astronomia. Il progetto coordinato dal liceo scientifico ’A. Tassoni’ e dal planetario ’F. Martino’ di Modena sarà presentato a fine mese a Bruxelles ai rappresentanti delle istituzioni europee.