"Atc, il bilancio è regolare. Basta illazioni"

Il bilancio dell’Atc Modena 3 è regolare. A confermarlo arriva il parere ‘pesante’ della Regione a cui aveva fatto ricorso un componente dell’Assemblea dei delegati dopo l’approvazione dello scorso 8 agosto. "Riguardo agli aspetti faunistici –venatori non si ravvisano violazioni", sottolinea la nota. Mentre "in riferimento alla richiesta di entrare nel merito dei contributi versati dall’Atc al proprio dipendente" la Regione precisa che la vigilanza é limitata a quanto previsto dalla Legge e che tale materia è di competenza esclusiva dell’Ambito Territoriale di Caccia. "Il parere positivo conferma il lavoro svolto" – spiega con soddisfazione Flavia Landi, Presidente dell’Atc Mo3, che unisce i territori di 10 comuni montani modenesi ed è l’organo di gestione delle attività venatorie con oltre 1100 soci iscritti. "Dai controlli rigorosi che sono stati disposti, emerge che i contributi del dipendente sono tutti corretti. Dispiace – ammette Landi – che qualcuno abbia insinuato il dubbio che i componenti del consiglio direttivo si fossero comportati come dei ladri, e che ci sia stato un tale accanimento nei confronti di una persona che è sempre stata a servizio dei cacciatori". Il bilancio di quest’anno è stato approvato, d’altronde, solo dopo due sedute dove la maggioranza è andata ‘sotto’ per un voto. "Le polemiche alimentate in questo periodo, su un bilancio che ha un avanzo positivo di 40 mila euro, sono surreali – dice Landi – anche perché l’ostruzionismo e il continuo tentativo di far saltare il governo dell’Atc va a scapito dei cacciatori".

Matteo Giannacco