"Atelier di musica, grafici e scientifici Assecondiamo gli interessi dei piccoli"

Progetti educativi individualizzati, calibrati sulle esigenze dei singoli studenti. Questo, in poche parole, è ciò che i servizi comunali hanno definito per la scuola d’infanzia San Damaso: si tratta di un percorso pedagogico che si articolerà in diversi centri di interesse all’interno delle sezioni e degli spazi comuni dell’istituto. Un modello di lavoro "a sezioni aperte" dove i bambini potranno dividersi, sotto la supervisione di docenti ed esperti, in piccoli gruppi di età miste. In parallelo, il collettivo degli insegnanti lavorerà in modo flessibile e trasversale, rappresentando il riferimento per tutti i bambini e non, come accade di solito, per una sola sezione; inoltre, i bambini avranno la possibilità di scegliere liberamente i luoghi in cui poter trascorrere i momenti di gioco. "Il tutto parte dalle diverse inclinazioni e dagli interessi dei bambini – spiega Roberta Setti, coordinatrice pedagogica della scuola – abbiamo pensato a diversi atelier riservati alle più svariate attività: oggi abbiamo l’atelier musica, dove gli alunni possono trovare diversi strumenti e sentirne i suoni; l’atelier della luce, un luogo dove i bambini possono osservare materiali diversi per luminosità e trasparenza; ancora, lo spazio grafico, riservato all’arte; quello manipolativo per sviluppare la conoscenza dei materiali attraverso il tatto; l’atelier scientifico, dove i bambini possono osservare i diversi elementi della natura che loro stessi portano dall’esterno e formulare ipotesi ragionando con gli insegnanti; infine, l’area riservata alla macro-costruttività, dove gli alunni potranno cimentarsi nella costruzione utilizzando elementi di recupero. Oltre a ciò, abbiamo mantenuto l’angolo delle lettere e dei numeri, riservato ai bambini della sezione dei cinque anni che l’anno prossimo frequenteranno la scuola primaria". Negli ultimi mesi, la scuola d’infanzia comunale di San Damaso ha visto anche un rinnovamento degli spazi esterni e interni a cui hanno contribuito in maniera volontaria alcuni genitori. Uno dei momenti più toccanti di questa collaborazione è avvenuto sabato 27 agosto, quando i volontari della Polivalente della frazione, la coordinatrice pedagogica della struttura e un gruppo di mamme e papà hanno tinteggiato insieme le pareti della scuola. "Quest’anno è stata scelta la scuola San Damaso – spiega Silvia Cestarollo, dirigente del servizio 0-6 e del Centro Memo – perché è stata al centro di un progetto interessante che ha coinvolto una comunità molto attiva. Questo istituto riveste un ruolo importantissimo accogliendo molti bambini stranieri e alunni con disabilità: la parola d’ordine è inclusione. Auspichiamo che questa realtà diventi un fiore all’occhiello per tutta la città di Modena".

Jacopo Gozzi