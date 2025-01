Atersir sulla rivoluzione Mezzetti : "I nuovi servizi hanno un costo serve una variante al contratto"

"Un nuovo contratto no, però sarà probabilmente necessaria una variante". Per la prima volta Atersir si esprime sulla valutazione in corso sui costi che saranno necessari per la trasformazione della raccolta rifiuti. Lo ha fatto Paolo Carini (nella foto), responsabile area Servizio gestione rifiuti urbani di Atersir a margine dell’incontro di ieri sera organizzato da Legambiente dal titolo ’La raccolta dei rifiuti a Modena: in che direzione andare? Un confronto con altri modelli di raccolta virtuosi dell’Emilia-Romagna’. Sala gremita all’Officina Windsor Park.

Atersir è l’arbitro, l’agenzia che ha affidato il servizio rifiuti al raggruppamento temporaneo di imprese composto da tre società: Hera, Brodolini ed Ecobi.

Riguardo alla proposta avanzata dall’amministrazione comunale – che in sintesi prevede bidoncini e cassonetti al posto dei sacchi a terra – Carini ha rimarcato come le novità non sono aderenti al contratto attualmente in essere. L’accordo prevede in sostanza di fare quello che oggi si vede nelle strade di Modena, quindi un sistema misto con sacchi e cassonetti. Per procedere alla trasformazione che ha in mente il Comune bisognerà cambiare sicuramente il modello. "Noi abbiamo ricevuto la documentazione un po’ più completa, anche coi numeri, da poco. Quindi la stiamo valutando".

Nello specifico, il passaggio dai sacchetti ai bidoni condominiali in centro storico, dentro gli androni, "è un modo leggermente diverso di intendere il porta a porta", ma potrebbe rientrare nel servizio. "E invece dove si decide di passare dal porta a porta ai cassonetti è un’altra cosa. Dobbiamo capire se c’è bisogno di una variante al contratto. Probabilmente ci vorrà perché comunque i servizi previsti hanno un costo diverso. Adesso valuteremo meglio, al momento non è possibile stabilire cifre precise". Sembra difficile comunque che Hera possa muoversi sulle trasformazioni programmate finché non avrà dalla sua la garanzia della variante al contratto, vigente dal primo gennaio 2022.

Sui tempi, spiega Carini, "non sappiamo quanto ci vorrà, lo sapremo quando avremo tutti gli elementi". Una volta chiariti i costi "si vedrà quanto incidono rispetto al Piano economico finanziario". Starà poi all’amministrazione decidere quanto si può spingere al ritocco del prezzo che ora il Comune garantisce a questo raggruppamento di imprese guidato da Hera.

