Atlas, disabili assunti tramite coop sociale

Funziona in Emilia-Romagna, e in particolare a Modena, l’inserimento lavorativo di persone disabili attraverso l’art. 22 della legge regionale 172005. Grazie a questa norma le aziende che hanno l’obbligo di assumere persone disabili (quelle con più di 15 dipendenti) possono appaltare un servizio a una cooperativa sociale di tipo B che si farà carico al posto suo dell’assunzione. Con 105 convenzioni attivate e 183 addetti assunti nel 2021, Modena è la prima provincia in regione e la terza per valore annuo delle convenzioni (3,2 milioni di euro) ed al primato modenese concorre anche il distretto ceramico. Esempio virtuoso è quello di Atlas Concorde, player di livello mondiale del settore ceramico, insieme alla cooperativa sociale Coopattiva. "Dal 2021 forniamo ad Atlas Concorde servizi amministrativi da remoto – spiega il direttore di Coopattiva Giorgio Sgarbi (nella foto) – e gestiamo annualmente oltre 16 mila bolle doganali e i solleciti cessioni intra Ue attraverso un software dedicato, cloud riservati e condivisi". In questi servizi sono occupati sei lavoratori part time a 21 ore, inseriti in convenzione e operativi sull’attività, un esperto informatico e un educatore professionale. "Il lavoro avviene in modalità smart: i lavoratori operano all’interno del nostro laboratorio, collegati con il cliente su server e in cloud", spiega ancora Sgarbi, che ha in Atlas Concorde uno dei suoi 43 clienti (in totale viene generato un volume d’affari di 520 mila euro annui). In Atlas Concorde le convenzioni ex art.22, spiega Elisa Marziali dell’ufficio Risorse umane dell’azienda fioranese, "sono utilizzate come strumento utile all’inserimento lavorativo di persone con disabilità.

Lo sfruttiamo a 360° senza alcuna preclusione settoriale, dal momento che consente uno scambio virtuoso tra gli attori in gioco: impresa, collocamento mirato e cooperazione sociale".