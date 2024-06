Atletic Cdr Mutina, grande annata. Gli Allievi vincono il Camuncoli

Si è chiuso nel modo migliore un 2024 ricco di soddisfazioni per il settore giovanile dell’Atletic Cdr Mutina. Gli Allievi 2008 hanno conquistato il Torneo Camuncoli di San Michele dei Mucchietti: gli "orange" hanno chiuso al 1° posto il girone al fianco della Cittadella Vis Modena (unica a batterli 3-1) grazie alle vittorie su Sanfa (2-1) e Sanmichelese (4-3), poi in semifinale hanno piegato 4-2 lo Junior Finale e nella finale si sono imposti per 1-0 sul Fiorano. Un successo impreziosito dai riconoscimenti personali per il capocannoniere Riccardo Calzolari (7 gol in 5 partite) e dal premio del miglior giocatore a Tommaso Grimaldi, decisivo in finale. Poi sono arrivati i successi dei 2012 che si sono laureati campioni provinciali del Csi con 39 punti in 14 gare al fianco del Lama, mentre la squadra 2011 ha vinto il torneo di Colombaro, i 2013 e 2015 hanno vinto il torneo Città di Nonantola. A completare il quadro i 2016 per il terzo anno consecutivo si sono aggiudicati il "Memorial Roncaglia Laganà", giocato nel nuovo sintetico della Cdr battendo 5-1 in finale il Bologna. In queste settimane, inoltre, si sta svolgendo la decima edizione del "Cdr Summer Camp", per il terzo anno consecutivo negli splendidi impianti di Fanano ospiti del Park Hotel con 120 presenze divise in due settimane.