Atletica leggera

Tre podi per la Fratellanza ed un risultato di squadra per la rappresentativa Emilia Romagna di tutto rispetto sono le notizie principali emerse dai Campionati Italiani Cadetti di Viareggio dello scorso week end, che idealmente, rappresentano una delle gare di chiusura della stagione estiva. A raccogliere il piazzamento migliore, un bellissimo argento, è stata Emi Accorsi sui 2000 metri pian: la giovane portacolori di casa Fratellanza ha fatto valere le proprie qualità, chiudendo di poco alle spalle della vincitrice. Sempre tra le ragazze, bronzo per Olivia De Maria negli 80 ostacoli, che bissa lo stesso piazzamento della staffetta 4x100 maschile, in cui i primi due frazionisti erano i gialloblù Dylan Rovatti ed Antonio Esposito. Doppio quinto posto, invece, per Aymen Fontana nell’asta con 3,70 metri e per Daniel Milo nei 300 ostacoli, mentre al femminile è settima Ilaria Cuoghi. Con questi contributi degli atleti della Fratellanza, arrivano anche due ottimi piazzamenti per le Rappresentative dell’Emilia Romagna, in particolare per quella femminile che è terza alle spalle delle "solite" Lombardia e Veneto, che chiude a poco più di venti punti dall’argento. I maschi invece sono quinti, a solo sette punti dal Piemonte quarto, posto che invece la squadra regionale porta a casa nella classifica combinata, infine, quarto posto alle spalle di Lombardia, Veneto e Lazio.