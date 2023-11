Atmosfere british al Michelangelo

Atmosfere molto british al teatro Michelangelo, dove stasera e domani arriva ’La Signora Omicidi’, celebre commedia tratta dal racconto ’Lady Killers’ di William Rose che negli anni ‘50 è divenuto anche un film di successo con Alec Guinness e Peter Sellers. Protagonisti di questa versione, con l’adattamento teatrale di Mario Scaletta e la regia di Guglielmo Ferro, sono due grandi del teatro italiano, Paola Quattrini e Giuseppe Pambieri. La Londra degli anni ’50 fa da sfondo all’incontro tra Louise Wilberforce, arzilla e svampita affittacamere, e il misterioso Professor Marcus, che dice di essere un musicista, ma in realtà è il capo di una pericolosa gang di malviventi che ha messo a segno un colpo audacissimo. La signora Louise inconsapevolmente e ingenuamente, scoprirà la verità e, pur nella sua svenevolezza, finirà per smascherare i delinquenti. "Questa commedia è una macchina perfetta", sottolinea il regista. In effetti, fra humour e divertenti intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti, ci si immerge in un eccellente meccanismo teatrale che regge in ogni momento, regalandoci un delizioso momento di teatro. Senza tempo.