Attacchi a don Ferrari. Minacce, trovato l’autore. Esposto per lo spionaggio

Un esposto alla procura di Bologna per denunciare il presunto spionaggio. E’ quello presentato ieri da don Mattia Ferrari, il cappellano a bordo di Mediterranea Saving Humans che sarebbe finito nella lista delle vittime del software di hacking Paragon, come scoperto dal don grazie alla notifica di Meta e alla collaborazione con il gruppo di ricercatori canadesi di Citizen Lab.

Per denunciare il presunto accesso abusivo al suo cellulare, attraverso un sofisticato attacco sostenuto da entità governative non meglio identificate, don Mattia ha quindi presentato un esposto, assistito dall’avvocata Francesca Cancellaro. "Non abbiamo alcuna informazione a riguardo ma abbiamo ritenuto necessario rappresentare i fatti all’autorità giudiziaria" sottolinea l’avvocato Cancellaro.

"Siamo pronti come sempre alla massima collaborazione con tutte le istituzioni per scoprire quanto effettivamente accaduto, cercare la giustizia e sanare queste ferite che si sono create con questo caso – ha dichiarato don Ferrari – . Ringrazio quanti si stanno interessando a questo caso, nelle istituzioni come nella società civile, per fare chiarezza su questi episodi e, più in generale, per riaffermare il valore della solidarietà come fondamento della civiltà". Le chat del prete cresciuto nella parrocchia di Formigine sarebbero state spiate al pari di quelle del fondatore della Ong, Luca Casarini.

Secondo la stessa Ong Casarini e don Mattia potrebbero essere stati presi di mira come parte dello stesso ‘gruppo’; entrambi spiati per motivi al momento non noti. Le indagini sono in corso.

Intanto è arrivata la chiusura indagini, con richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Modena, per il presunto responsabile delle minacce social sempre ai danni del don.

Il caso è noto e riguarda appunto la querela sporta ad agosto del 2021 da don Mattia Ferrari nei confronti dei gestori ed utilizzatori di due account Twitter che lo ‘additavano’ come nazista. Ignoti sugli account twitter ‘Migrants rescue watch @rgowans’ e ‘Caroline Framptn @Up_Yours_Haftar’ in più occasioni si erano infatti rivolti al prete equiparandolo ai "nazisti e comunisti assassini" e alla "mafia italiana quale sostenitore del traffico di esseri umani".

La procura aveva chiesto l’archiviazione del caso, ritenendo quelle minacce forse legate alla mafia libica "prive di rilevanza penale".

Il gip, però, aveva accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione che era stata avanzata dall’avvocato di don Mattia, disponendo nuove indagini e indicando un tempo per svolgerle di sei mesi.

"Le indagini hanno permesso di identificare i responsabili delle minacce – afferma l’avvocato Francesca Cancellaro – ora si attende la fissazione dell’udienza, che dovrebbe essere prossima".