Attacchi contro Amo, Bosi in trincea: "Luce anche sui contanti spesi. Reggianini? Non copro nessuno"

Modena, 24 agosto 2025 – Piovono strali in questi giorni sul nuovo amministratore unico di aMo Andrea Bosi e sul Partito democratico: si teme la sostanziale insabbiatura del caso. Bosi, una delle accuse mosse è che si attacca la dipendente per coprire Reggianini e il partito "Io non sono in guerra con nessuno e quindi non attacco nessuno e nemmeno copro qualcuno. Ho un mandato molto chiaro che è quello di recuperare le risorse sottratte e riorganizzare l’agenzia. La dipendente è stata licenziata per giusta causa con provvedimento motivato da lei mai impugnato. Ma non ci siamo certo fermati a lei. A me pare che qualche esponente politico tenda a sminuire questa gravissima responsabilità. Il decreto ingiuntivo è stato ora emesso verso la dipendente perché era il primo e più lineare provvedimento di recupero".

La Società Pa33 verrà sollevata dall’incarico dopo il pasticcio della ’virgola’ sulle consulenze? "’Pa 33 è una società che svolge servizi di consulenza fornendo supporto amministrativo e informatico per enti e amministrazioni pubbliche in tema di trasparenza e che gestisce il caricamento dei dati in ’società trasparente’: ha commesso degli errori materiali e ha diffuso un comunicato stampa dove riconosce la propria responsabilità. Sta comunque facendo approfondimenti tecnici relativi all’errore di importazione e al termine dell’istruttoria ci confronteremo per valutare il proseguimento del rapporto". E comunque c’è che chi dice non va data a terzi questa mansione. "Chi dice questo evidentemente non sa di cosa parla. È assolutamente normale che queste funzioni di supporto siano esternalizzate. Lo fanno amministrazioni grandi e piccole, di sinistra come di destra. La stessa società svolge questa mansione per moltissimi enti locali e società partecipate".

Lei rivendicava che Roberto Bolondi non poteva essere un affidamento diretto, occorreva passare dal bando. "Noi abbiamo deciso che procederemo sempre attraverso Avvisi di selezione in coerenza con il testo normativo e le prassi di Avviso Pubblico di cui siamo soci". Però... "Vista l’urgenza del momento, in concomitanza con l’inizio delle scuole, abbiamo l’esigenza di avere un direttore pro-tempore da subito in attesa di uscire con la selezione pubblica. Abbiamo chiesto al Comune di indicarci un dirigente con esperienza nel settore".

C’è chi sostiene che per ricoprire il ruolo di direttore generale esiste già un altro candidato arrivato secondo in graduatoria, che doveva andare al posto di Bolondi. "Bisogna avere cognizione delle norme prima di parlare a sproposito, come spesso accade. Non si trattava di un concorso pubblico bensì di una mera selezione per figure idonee che non ha generato nessun obbligo di scorrimento della graduatoria, a maggior ragione in una situazione così peculiare come quella venutasi a creare che è oggettivamente fuori dalla norma e per la quale servono interventi decisi e a carattere straordinario. Nel nostro caso, parliamo di uno stimato dirigente del Comune messo a disposizione pro-tempore con un ’comando’ da parte della pubblica amministrazione".

È partito un decreto ingiuntivo contro la dipendente. Ma se non ha i soldi, chi sono nell’ordine quelli che dovranno pagare? "Il decreto ingiuntivo è un atto del Tribunale che fissa un prima pietra sulle fondamenta della nuova Agenzia. Stiamo procedendo contemporaneamente su più fronti verso più soggetti e siamo ancora in attesa del parere legale che ci dirà se e quando procedere in sede di risarcimento del danno e di azione di responsabilità sociale. Puntiamo a recuperare tutte le risorse e agiamo verso tutti coloro che, a vario titolo, ne sono responsabili. Il decreto ingiuntivo è solo il primo risultato concreto".

Il fatto che lei sia del Pd secondo alcuni non le permette di essere imparziale. "Noto una certa frenesia da parte di esponenti politici del centrodestra su questo tema. Mi accusano di non essere nelle condizioni di giudicare in quanto iscritto a un partito. Forse non hanno ben chiaro che io non sono un giudice. Non devo giudicare. Devo agire per recuperare le somme e riorganizzare l’Agenzia ed è quello che sto facendo nella massima trasparenza anche sulla base della mia esperienza di amministratore pubblico. Oltre ai 460mila euro, ci sono stati anche contanti prelevati e spese con la carta di credito. Di che spese si tratta? "È necessario fare piena luce nel dettaglio anche su quelle somme proprio con l’obiettivo di recuperare integralmente ciò che può essere stato sottratto, fino all’ultimo centesimo. Dovranno essere i magistrati, comunque, a individuare le responsabilità specifiche. Noi intanto lavoriamo perché non si verifichi più una situazione di questo genere".