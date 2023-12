Dopo l’attacco hacker a Modena fuori servizio anche il numero di guardia medica

Modena, 24 dicembre 2023 – Il numero unico del Servizio di Continuità assistenziale (ex guardia medica) 800032032 sta riscontrando un malfunzionamento e non è possibile mettersi in contatto col servizio. Le criticità sono ancora legate agli effetti del recente attacco hacker, che ha colpito le tre aziende sanitarie modenesi. I tecnici sono al lavoro per ripristinare quanto prima la funzionalità della linea telefonica.

Guardia medica Ausl. Un numero verde unico valido in tutta la provincia (foto di repertorio)

L’Azienda USL di Modena, che si è subito attivata per individuare e risolvere il problema, si scusa coi cittadini per i disagi.

Per le esigenze dei cittadini, sono stati attivati sei numeri di telefono temporanei a cui rispondono i medici di guardia medica: 3395642304, 3395644049, 3395643711, 3395643741, 3343537663, 3343537668.

In considerazione delle criticità attuali, i cittadini possono recarsi anche presso le sedi territoriali del Servizio di Continuità assistenziale, con indirizzi ed orari consultabili alla pagina www.ausl.mo.it/guardia-medica-sedi. L’Azienda USL di Modena aggiornerà quanto prima i cittadini sul ripristino del numero unico.