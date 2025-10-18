Attentato a Ranucci . In piazza per difendere la libertà di stampa: "Siamo la sua scorta"

"Hanno colpito un luogo familiare; è stato un attentato vile e gravissimo, che colpisce non solo una categoria ma tutto il paese". Erano in tanti, ieri pomeriggio, in piazza Torre al sit in organizzato dall’associazione stampa modenese per esprimere solidarietà al giornalista di Report Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia dopo il grave attentato avvenuto davanti alla loro abitazione. C’erano tanti colleghi della stampa e non solo: sindacati, singoli cittadini e il sindaco Mezzetti. "Lui, le sue inchieste entrano nelle nostre case – ha affermato. Qui abbiamo inaugurato poche settimane fa un festival, Dig, e anche in quell’occasione ebbi modo di dire che abbiamo bisogno di un giornalismo attento, intelligente che approfondisca le notizie soprattutto in un’epoca in cui ci troviamo esposti con l’intelligenza artificiale al dilemma tra il vero e il falso. E’ importante ancora di più, quindi, il ruolo del giornalista che abbia il coraggio di mettere a nudo il potere". Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna ha da subito espresso esprime solidarietà e vicinanza al collega per un gesto vile, che non riguarda solo una persona ma investe l’intera libertà di informazione. "Quando si cerca di mettere a tacere un giornalista, non si colpisce una voce: si prova a spegnere il diritto dei cittadini a conoscere, a capire, a formarsi una opinione libera. La risposta deve essere compatta e determinata per contrastare il clima pesante che si respira nei confronti dei giornalisti, la violenza e chi fomenta odio".

A prendere la parola, ieri, in piazza anche Pier Paolo Pedriali, presidente dell’associazione stampa modenese. "L’idea nata da Giulia Bondi è stata subito abbracciata dall’associazione stampa modena e da Aser e fa piacere vedere qui tanti colleghi – ha sottolineato Pedriali. E’ doveroso esserci, dare un messaggio perchè non è una questione di Bologna, Roma, Modena. Non è una questione di categoria, quello che è successo a Ranucci riguarda tutti: il diritto ad essere informati. Anche nel nostro paese c’è un problema ed è ora che ce ne accorgiamo" - ha concluso. Ad aderire al presidio anche la Cgil di Modena.

"La Cgil – commenta il segretario Alessandro De Nicola - è una organizzazione che fa della libertà di espressione uno dei suoi valori fondamentali. L’attentato ad un giornalista è un attentato contro la libertà di espressione e la pluralità di informazione. Per la Cgil quanto accaduto è inaccettabile. Siamo qua per dimostrare solidarietà ad un uomo, un lavoratore che ha sempre avuto il coraggio delle proprie idee e le ha espresse".

Valentina Reggiani