"Attenti alle truffe su internet C’è chi smercia attestazioni false"

"La sottoscrizione di un’assicurazione che si rivela poi falsa non sottrae alle sanzioni e alle possibili conseguenze". La polizia locale mette in guardia i cittadini sul rischio di incappare in polizze fasulle, che non hanno alcun valore, stipulabili su piattaforme dubbie. Sono diversi i casi, infatti, di polizze stipulate via internet o messaggistica tramite operatori che propongono prezzi estremamente vantaggiosi e, una volta ricevuto il denaro, producono documenti che appaiono veritieri: in realtà, come emerge in occasione dei controlli a cui vengono sottoposti i conducenti sulle strade, i contratti sono contraffatti e mai registrati all’Associazione nazionale imprese assicuratrici.

L’indicazione della Polizia locale, quindi, è quella di valutare con la massima attenzione le offerte e di affidarsi a operatori riconoscibili, diffidando delle insistenze dei soggetti a cui ci si rivolge e impiegando il tempo necessario per compiere le opportune verifiche sulle proposte economiche online (per esempio accertando che l’operatore abbia anche un indirizzo pec, obbligatorio). Per ogni perplessità si può contattare il Comando al telefono (059 20314) o via posta elettronica ([email protected]). L’esigenza di risparmiare, insomma, non deve far cadere il cittadino in trappola con tutte le conseguenze che comporta girare con una assicurazione di fatto inesistente.

In ragione della particolare pericolosità della violazione e per migliorare l’efficacia dei controlli, i veicoli non assicurati possono essere scoperti anche da remoto.

La Polizia locale, infatti, effettua controlli approfonditi sui mezzi che entrano illecitamente in area Ztl e che superano i velocità riscontrati dagli autovelox: oltre alle violazioni oggetto delle contestazioni specifiche, attraverso le banche dati sulle assicurazioni dei veicoli viene accertata pure la copertura Rca. Se la polizza risulta mancante, i proprietari dei mezzi vengono invitati ad attestarne l’esistenza. L’eventuale assenza della copertura fa scattare la sanzione d’ufficio.