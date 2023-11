Atterraggio di emergenza con l’aereo. Pilota assolto dall’accusa di negligenza

A giugno del 2019, a bordo del proprio ultraleggero, aveva dovuto improvvisare un atterraggio d’emergenza. L’uomo, un 66enne istruttore di volo all’aeroporto Paolucci di Pavullo, si era schiantato contro una collinetta di terra tra aziende e case nella zona industriale a Sassuolo. Il pilota, nonostante le lesioni riportate, si era salvato quasi per miracolo ma era finito a processo per negligenza e tentato disastro colposo. Ieri al termine del processo, l’uomo è stato assolto con formula piena, la perizia ha dimostrato come l’atterraggio di emergenza si era reso necessario per un guasto al motore.