"Attesa per la nuova nomina . Il successore arrivi in fretta"

"Di Carlos Tavares non mi piaceva che avesse una impostazione più finanziaria che industriale" e "speriamo che questo cambi" col suo successore, nomina che "è bene arrivi più prima che poi", entro i sei mesi indicati dall’azienda". Queste le parole di Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico dell’Emilia-Romagna nella giunta Bonaccini, un passato da sindacalista Cgil in regione, che con Stellantis ha intensi trascorsi di interlocuzione soprattutto per le vertenze che interessano il territorio, due eccellenze come Maserati a Modena e VM a Cento (Ferrara). La notizia dell’addio di Tavares, prima di quanto previsto, "è stato un fulmine non a ciel sereno, ma un fulmine certo. Perché solo un mese fa aveva annunciato che sarebbe restato fino a fine anno". Ora l’auspicio, per Colla, è che si arrivi prima possibile al nuovo Ceo "perché l’assetto del gruppo dirigente è fondamentale anche per la discussione delle relazioni industriali. Tavares per me ha una testa di stampo più finanziario che industriale, ma se poi non porti a casa nemmeno i risultati finanziari questo non va bene. Mentre oggi c’è bisogno di mettere in sicurezza gli impianti industriali del più grande gruppo automotive in Italia. Ho sempre pensato che prima bisogna mettere in sicurezza quanto abbiamo di stabilimenti, marchi e ovviamente i lavoratori che sono dentro".

Su Maserati a Modena, uno dei due marchi Stellantis con impianti in Emilia-Romagna, "Tavares continuava ad alzare il prezzo del prodotto ma così si esce dalla nicchia di mercato e si va in competizione con supercar come Ferrari...". "Se non hai, se perdi quella tecnologia su auto ‘champions’ non ti rafforzi nelle auto di più bassa cilindrata". Quanto a VM nel Ferrarese, specializzata nella produzione di motori diesel, "l’azienda continua a comunicare che stanno andando avanti i confronti per avere un nuovo partner industriale per stare sui nuovi filoni di motori: nautici, trattoristi, industriali, ibridi (idrogeno)".