Attesa per l’epifania. Dai burattini ai giochi. La befana farà il bis

La Befana – di solito – vien di notte. Ma a Finale arriverà di giorno e soprattutto arriverà due volte. Anche quest’anno infatti raddoppiano gli appuntamenti, dedicati in particolare ai bambini, per vivere insieme la festa che chiude tutte le feste.

Domani alle 15 al Nuovo Cinema Corso, il Carc rinnoverà l’incontro con "La Vecia dla Linda", una tradizione che attraversa ormai le generazioni: la compagnia ‘I burattini di Mattia’ presenterà lo spettacolo "Le disavventure di Fagiolini", e al termine verranno distribuiti dolciumi a tutti i bimbi presenti. Ingresso libero e gratuito.

Lunedì 6 gennaio poi dalle 14.30 tornerà la festa della Befana presso il Polo sicurezza di via per Modena, dove hanno sede la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco volontari di Finale, la Croce Rossa: in collaborazione con il Comune, il Comitato Carnevale dei bambini e le associazioni di volontariato, ci saranno giochi per i ragazzi, intrattenimento, e tante frittelle, gnocchini, castagne, vin brulé, cioccolata calda, tigelle e crepes, oltre che caramelle e zucchero filato per tutti.

Dalle 16.30 – con la supervisione dei vigili del fuoco – il rogo della Befana, un fuoco beneaugurale per l’apertura del nuovo anno. In caso di maltempo la festa sarà rinviata al 12 gennaio.

