Attesi sabato i ministri Tajani e Bernini

Tour in Emilia per il vicepremier e ministro degli Esteri di Forza Italia Antonio Tajani che arriva anche nel territorio modenese. Sabato assieme a lui saranno presenti tra gli altri il ministro dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini, il vice ministro allo Sviluppo economico Valentino Valentini, l’onorevole Rosaria Tassinari e il consigliere regionale Valentina Castaldini.

Si tratta di un primo passaggio che Tajani fa nei Comuni emiliani al voto nel prossimo mese di giugno.

Il programma prevede un pranzo alle 13 a Formigine con i militanti e simpatizzanti al Club La Meridiana, appuntamento al quale sono previste oltre 300 persone. Quindi alle 15 è fissato l’incontro con Confindustria ceramica, un faccia a faccia riservato con gli imprenditori del distretto sui temi del comparto e il quadro economico generale.

Tajani nella stessa giornata sarà anche all’autodromo di Imola, a Bologna ai Magazzini generativi per incontri con i cittadini. Dopo Formigine e Modena il ministro proseguirà per Ferrara a Roverella 2000 dove è previsto un confronto con gli imprenditori e con il coordinamento locale di Forza Italia. Forza Italia a Modena ha presentato già il suo candidato sindaco, si tratta di Piergiulio Giacobazzi, coordinatore provinciale e capogruppo in Consiglio comunale a Modena. I vice di Giacobazzi nel gruppo dirigente sono Franca Massa, ex assessore a Vignola nella giunta Pelloni, Chiara Venturelli di Pavullo e Mauro Neri, consigliere Ucman.