"Atti osceni ai laghetti? Solo screzi personali"

Si era avvicinato ad un’auto con a bordo due persone (agenti in borghese) pensando che all’interno vi fosse una prostituta con un cliente. L’uomo, un carabiniere, nel 2021, a suo dire, si trovava ai Laghetti di Campogalliano per trascorrere una giornata d’agosto lontano dalla città e aveva voluto controllare cosa stesse accadendo all’interno del mezzo. Secondo gli occupanti, due agenti della polizia locale appunto, il militare dopo essersi avvicinato alla vettura si era calato i pantaloni ed è ora a giudizio per atti osceni in luogo pubblico. Nell’udienza di ieri, dove sono stati sentiti l’ex comandante dei carabinieri di Carpi, Alessandro Iacovelli, il comandante della polizia locale Terre d’Argine e altri appartenenti alle forze dell’ordine, si è fatto riferimento a una traccia audio che potrebbe ‘svelare’ quanto accaduto.

"Stanno emergendo elementi che mettono in discussione l’attendibilità delle dichiarazioni alla base della denuncia – afferma la difesa dell’imputato, avvocato Michela Scafetta. Dalla registrazione acquisita e da altre circostanze emerse, affiorerebbe infatti un quadro ben diverso da quello inizialmente prospettato, in cui l’iniziativa giudiziaria non parrebbe scaturire da fatti oggettivi, bensì da questioni personali e da dinamiche interne all’ambiente lavorativo".

Secondo la difesa non è trascurabile il fatto che l’imputato, in un precedente procedimento penale, abbia reso testimonianza proprio contro chi lo ha denunciato. "Confidiamo che il processo restituisca la verità dei fatti – continua l’avvocato Scafetta –. Riteniamo che la testimonianza odierna e il materiale documentale acquisito offrano un contributo per far emergere il comportamento corretto e trasparente del nostro assistito".

Il militare era in ferma prefissata in una stazione della provincia e aveva presentato ricorso al Tar per riavere il posto di lavoro, essendo stato ‘allontanato’ dall’Arma a seguito dell’episodio che però, ha sempre negato con forza.

Valentina Reggiani