"Atti osceni davanti a due vigili": uomo rinviato a giudizio

Si era ‘ritirato’ ai laghetti di via Albone, a Campogalliano per trascorrere una giornata d’agosto lontano dalla città. Poco dopo aveva avvistato un’auto e – così la sua versione – pensando che all’interno ci fosse una prostituta con un cliente, da carabiniere quale era, aveva voluto ‘indagare’. Secondo gli occupanti del mezzo, però, due agenti della polizia locale, il giovane militare si era calato davanti a loro i pantaloni. L’ex carabiniere è stato rinviato ieri a giudizio per atti osceni in luogo pubblico. I fatti risalgono all’agosto del 2021. Il militare, assistito dall’avvocato Michela Scafetta del foro di Roma, era in ferma prefissata in una stazione della provincia e ha presentato ricorso al Tar per riavere il posto di lavoro, essendo stato ‘allontanato’ dall’arma a seguito dell’episodio che l’ex militare, però, nega con forza come precisa l’avvocato Scafetta. "Il mio assistito – afferma– è vittima di una serie di ’errori’, di sviste da parte del suo comando. Dagli atti emerge con chiarezza sia che lo stesso non ha mai dichiarato il falso, sia che non ha posto in essere alcun comportamento delittuoso. Ha avuto una sola sfortuna, incontrare due vigili urbani in una via isolata. Lui nega tutto ecco perché non ha scelto riti alternativi, che in caso di condanna gli avrebbero comportato uno sconto di pena. Il processo inizierà il 17 ottobre dinanzi al giudice dottoressa Quattrocchi. La cosa grave questa volta è non solo che non sono state fatte le indagini per bene ma che questo ragazzo ha perso il lavoro, solo ed esclusivamente sulla base di un racconto che non è stato adeguatamente verificato. Il mio assistito – spiega – è stato punito due volte per un reato che si dimostrerà non aver commesso. L’articolo 527 del codice penale depenalizza il reato di atti osceni in luogo pubblico, lasciando come penalmente rilevante l’atto osceno che viene fatto nelle vicinanze di una scuola, in un ambiente frequentato da minori. Nel caso in esame, tra l’altro – conclude il legale – si tratta di una strada, via Albone, chiusa al traffico e l’episodio in questione avveniva a fine agosto e nel tardo pomeriggio, ben lontano da luoghi frequentati da bambini". Ora l’ex carabiniere affronterà il processo.

Valentina Reggiani