Atti osceni sull’autobus. Si spoglia davanti a una minore: "Mia figlia è ancora sconvolta"

Si è slacciato i pantaloni davanti a una ragazza di 15 anni, le ha mostrato le parti intime e le ha toccato una gamba, intimandole di stare zitta. La ragazza, paralizzata dalla sorpresa e dalla paura, non ha reagito in alcun modo, restando immobile. A quel punto l’uomo si è riallacciato i pantaloni ed è sceso alla prima fermata utile. L’episodio è accaduto all’inizio della scorsa settimana alle 6,40 a Modena su un autobus della linea 12 in direzione Santa Caterina.

L’autista non si sarebbe accorto di nulla. Non dovrebbe essere troppo difficile identificare il molestatore; la ragazza, che si dice certa di essere in grado di riconoscerlo, lo ha descritto dettagliatamente nella denuncia ai carabinieri, che hanno già acquisito le immagini registrate dalle telecamere a bordo. La vicenda è rivelata dalla madre della vittima, che ha deciso di parlarne dopo aver letto le notizie su altri fatti di cronaca avvenuti a bordo dei mezzi pubblici, a partire dall’accoltellamento di mercoledì 17 gennaio sulla corriera Modena-Pavullo di cui è rimasto vittima un 17enne formiginese. "Mia figlia è ancora molto scossa e ci vorrà del tempo per superare questo trauma – racconta la mamma – Per tutta la settimana scorsa mi ha chiesto di dormire con lei e accompagnarla a scuola (frequenta il secondo anno di un istituto superiore cittadino, ndr). Solo oggi ha ricominciato a prendere l’autobus, ma in un orario diverso rispetto a prima. Rischia di arrivare a scuola con qualche minuto di ritardo, ma si sente più tranquilla perché a bordo ci sono molti altri passeggeri. Se penso a quanto accaduto ad altre ragazze in altre parti d’Italia, è stata fortunata in quanto non ha subito una vera e propria violenza fisica, anche se il fatto resta grave e inaccettabile. In qualità di genitore – continua – esprimo forte preoccupazione per la sicurezza dei nostri figli, che non possono più sentirsi protetti nemmeno quando viaggiano sui mezzi pubblici".

Silvio Cortesi