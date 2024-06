Atti vandalici alla casetta di legno del parco San Rocco

‘Stanotte i giovani frequentatori del Parco San Rocco hanno pensato bene di scrivere il loro pensiero su una struttura di Fiorano dopo aver consumato alcolici e altro… a voi il giudizio…. e ai genitori il compito di capire cosa fanno i ragazzi in giro a tarda ora nei parchi pubblici cittadini…’. La segnalazione, via social, arriva da Giulio Montanari, a nome dei volontari che gestiscono l’area verde di via Nirano, a Fiorano. Oggetto, suo malgrado, delle ‘attenzioni’ di un gruppo di giovani che ha lasciato tracce evidenti del suo passaggio, affidando alla parete di una delle strutture a servizio del parco alcuni versi di una canzone di Simba la Rue. Vivace dibattito social a seguire, tra chi parla di ‘espressione di disagio giovanile’ e chi, come l’ex candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, chiede ‘più telecamere sul territorio comunale’.