Atti vandalici, il sindaco incontra i responsabili

Il sindaco Federico Ropa fa chiarezza su quanto accaduto a Zocca durante la notte del 14 agosto scorso quando un gruppo di giovani, che era stato definito baby gang, aveva fatto ‘volare’ le sedie di plastica accatastate in Piazza dei Martiri, inducendo la Pro Loco a ridimensionare la manifestazione Vintage alla sola piazza e non più in Via Mauro Tesi. Nei giorni precedenti, sempre di notte, in paese, gruppetti di ragazzi avevano scorrazzato per il centro con urla e atteggiamenti provocatori. In un comunicato, il primo cittadino fa presente di non voler minimizzare l’accaduto del 14 agosto, ma intende "dare la corretta connotazione a un fatto che va oltre a una problematica ben più ampia e profonda legata al disagio giovanile". Si dice dispiaciuto "per quanto hanno subito i ragazzi, diventati per l’opinione pubblica il capro espiatorio di tutte le situazioni accadute nel tempo, pur non essendo l’unico gruppo di ragazzi che vive il centro, come mi dispiace – precisa – per l’evidente danno di immagine subito dalle associazioni coinvolte nella manifestazione Vintage e tutta Zocca da questa assurda vicenda e per le successive strumentalizzazioni emerse". Afferma che la Proloco Zocchese aveva "giustamente presentato denuncia in buonafede ai Carabinieri contro ignoti, non sapendo chi e cosa fosse accaduto di preciso e aveva preferito ridurre la portata dell’evento". Inoltre, dalle indagini dei carabinieri è emerso che i ragazzi erano stati ripetutamente minacciati da un uomo maggiorenne in stato di ebrezza, il quale li ha inseguiti fino in piazza e che, per primo, ha lanciato loro una sedia. I ragazzi, prima di questo episodio, avevano chiamato il 112 per denunciare le molestie iniziate in Via del Mercato.

Il sindaco ricorda che già prima di questa vicenda era stata intensificata la presenza delle Forze dell’Ordine in orario serale e notturno "tanto è vero che l’intervento dell’Arma anche quella sera è stato molto rapido". Il primo cittadino ha poi incontrato congiuntamente le Forze dell’ Ordine, i ragazzi e le loro famiglie per "far capire la situazione e le problematiche che il centro di Zocca ha vissuto quest’estate", ed è stato concordato "di avviare un percorso che porti a consegnare ai ragazzi uno spazio idoneo alle loro esigenze e di poter stare in compagnia in sicurezza. I ragazzi si sono detti disponibili a rifondere i danni alle sedie. In accordo con l’Amministrazione, la Pro Loco ha deciso di non voler alcun risarcimento economico per i danni subiti e invita le famiglie dei ragazzi a fare una donazione alla Pubblica Assistenza di Zocca che ha subito più di tutti a causa dell’esiguo numero dei partecipanti all’evento.

w. b.