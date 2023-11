Atti vandalici in viale Crispi

Baby-teppisti scatenati in viale Crispi dove, attraverso i social che raccontano il quotidiano sassolese, vengono segnalati atti vandalici ai danni degli stabili che insistono sulla via, complice anche la chiusura al traffico della strada e la possibilità, offerta ai vandali, di far perdere le loro tracce proprio lungo i cantieri. Forti sospetti su una delle tante bande di ragazzini che imperversano in centro che, oltre a ‘sparare petardi’ a ridosso dei portoni, bivaccano all’interno del ‘parchetto della solidarietà’, ieri hanno preso di mira la fioriera di un condominio sfasciandola.