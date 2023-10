AttivaMente, screening a prezzi calmierati

Da tre anni nel distretto ceramico, capofila il Comune di Maranello, è in corso ‘AttivaMenteSport’, il progetto sulla diffusione di sani stili vita e il monitoraggio sul benessere fisico, finanziato dalla Fondazione di Modena. L’iniziativa è focalizzata sulla prevenzione: è in corso tra l’altro un ulteriore ampliamento dell’esperienza condotta "nelle ultime stagioni sportive delle visite medico sportive per gli atleti agonisti maggiorenni, attraverso visite di screening a prezzi calmierati o gratuiti per le situazioni di fragilità presso un hub ambulatoriale specifico situato a Maranello. Il tutto affiancato da sessioni informative e di formazione su temi e problematiche nel campo dello sport e della salute, rivolte a specifici target".

Inoltre, l’intenzione è fa prendere forma anche l’Osservatorio Salute del Distretto Ceramico, che fornirà nuovi strumenti di analisi e di valutazione utili a definire strategie e azioni per la salute.

Il team di progetto, costituito dai 4 Comuni di pianura del Distretto Ceramico, coinvolge direttamente anche la rete dell’associazionismo dilettantistico sportivo che opera nei territori e Med-Ex srl, prima azienda certificata in Italia nel settore ‘Progettazione, implementazione, gestione ed erogazione di servizi di Corporate Wellness & Well-being, Healthcare, Medicina dello sport, prescrizione di esercizio fisico e prevenzione primaria.