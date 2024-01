Attivata una scuola di formazione

Seta ha adottato azioni per favorire l’inserimento di nuovi conducenti, agevolando sia i giovani che non sono ancora in possesso delle necessarie abilitazioni, sia le persone che hanno perso un precedente lavoro e che sono motivate a cimentarsi in un mestiere altamente professionalizzante in un contesto di stabilità occupazionale. L’azienda garantisce a tutti i nuovi assunti un contratto di lavoro a tempo indeterminato e fornisce a chi proviene da fuori regione una soluzione per sistemazioni abitative temporanee. A gennaio 2023 è stata avviata una ‘scuola di formazione’ per aspiranti autisti (denominata Seta Academy), ai quali l’azienda garantisce la copertura integrale dei costi connessi all’acquisizione della patente D e delle abilitazioni professionali necessarie, che hanno un valore medio di 3.500-4.000 euro. Questo percorso formativo ha già abilitato complessivamente circa 30 nuovi conducenti. Seta inoltre, ha aderito al Progetto di inclusione di migranti e stranieri avviato dalle Prefetture di Modena, Reggio e Piacenza, che presiedono i rispettivi Consigli Territoriali per l’Immigrazione. Seta ha anche preso contatto con associazioni ed istituzioni che si occupano dell’inserimento lavorativo di cittadini stranieri.