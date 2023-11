Attivati i cassonetti Eco Smarty: "Non sostituiscono il porta a porta, servono solo per piccole quantità"

Potrebbe essersi conclusa la fase in cui si sceglie quando mangiare la pizza in base al giorno di ritiro della carta: sono comparse in città e sono attive già da ieri sei casette Eco Smarty che i cittadini modenesi potranno usare per conferire piccole quantità di carta e plastica, anche in giornate diverse da quelle previste dal calendario della raccolta porta a porta. Una delle azioni migliorative che Hera, in accordo con l’Amministrazione comunale, ha deciso di mettere sul tavolo (o meglio, in strada) per perfezionare la ‘rivoluzione dei rifiuti’ che ha investito la città e che, in circa dieci mesi, ha portato al 77% la percentuale di raccolta differenziata. Come funzionano queste casette? Innanzitutto non c’è un limite al conferimento, "purché si usi il buon senso, ma noi ci fidiamo dei cittadini", ha commentato Fabia Ferrioli, responsabile dei Servizi ambientali per il distretto di Modena del Gruppo Hera. Buon senso che, in questo caso, significa "pochi rifiuti e sfusi, in casi particolari". Le regole sono semplici: si avvicina la carta Smeraldo o lo smartphone e i contenitori, informatizzati, si aprono. A quel punto si spinge la feritoia e si conferisce il rifiuto previa riduzione del volume, "dettaglio fondamentale per permettere al maggior numero di cittadini possibile di usufruire dello spazio a disposizione". A questo proposito, per chi ancora non lo sapesse, "le bottiglie di plastica vanno schiacciate per il lungo".

Le casette, per ogni blocco tre per la plastica e tre per la carta, sono presenti in sei punti diversi della città, definiti da Ferrioli "strategici": in strada Vaciglio (nel parcheggio della chiesa Sacra Famiglia) e nelle vie Monviso, IX Gennaio, Domenico Riccio (all’ingresso del parco Amendola), don Pasquino Fiorenzi (vicino alla polisportiva) e Cattaneo (nel parcheggio di fronte alle scuole). Il piano di Hera prevede di aggiungerne nel prossimo futuro altre cinque (per un totale di 11) in luoghi ancora da definire. Sono a impatto zero, alimentate a pannelli solari con tanto di batteria di accumulo, pensate per funzionare h24. "Non a caso, i luoghi scelti sono tutti ben irradiati dai raggi del sole", continua Ferrioli. In questi primi giorni saranno disponibili nei pressi delle casette anche dei tutor di Hera - riconoscibili per il giubbotto catarifrangente - pronti ad aiutare chi dovesse avere problemi a capire il meccanismo e le sue regole.

Alla domanda che in tanti si porranno, ‘posso usufruirne anche se non è nel mio quartiere?’, la risposta è sì. Attenzione però a non cadere nella trappola: non siamo davanti a un sostitutivo del porta a porta, "che resta il servizio principe", ma ad una integrazione dello stesso, pensato "per offrire ai cittadini dei piccoli sfoghi in casi particolari". Non solo casette Eco Smarty, tra le azioni future pensate per rendere meno amara questa rivoluzione dei rifiuti entreranno in funzione a breve anche quattro aree self per conferire rifiuti ingombranti di carta e plastica nei pressi delle stazioni ecologiche Calamita, Leonardo, Magnete e Archimede. Tornando al "servizio principe", il porta a porta, ricordiamo che siamo ai nastri di partenza con la raccolta notturna (dalle 24 alle 6.30), al via dal 4 dicembre nelle zone residenziali, con esposizione dei sacchi gialli e azzurri tra le 19 e le 23: "Sicuramente inizialmente sarà un po’ complicato - commenta Ferrioli -, il tema del rispetto degli orari diventa fondamentale perché alle sei e mezza la raccolta sarà conclusa e i sacchi esposti più tardi non verranno raccolti. Detto questo, siamo pronti e fiduciosi".