Attivato a Pievepelago il primo Centro diurno a sostegno degli anziani

E’ stato attivato nei giorni scorsi il Centro Diurno per anziani presso la struttura protetta Casa Carani di Pievepelago, unico del genere nei comuni dell’alto Frignano di Fiumalbo, Pievepelago e Riolunato. La struttura è gestita dalla Parrocchia di Pieve e fu proprio il parroco don Ferruccio Albergucci (scomparso a fine agosto 2021) a volere questa iniziativa, il cui iter si è concluso di recente, per soddisfare una forte esigenza a sostegno di molti anziani e delle loro famiglie. Gli iscritti saranno ospitati dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30, con pranzo. Per informazioni sulle caratteristiche di questa importante possibilità socio-assistenziale si può chiamare la struttura al 0536.71131. Nei mesi scorsi era stato inaugurato l’ampliamento della struttura protetta, anch’esso voluto anni fa da don Ferruccio Albergucci e ultimato dall’attuale parroco don Luciano Benassi, che offre nuovi servizi e miglioramenti all’importante presidio per l’assistenza a 24 anziani dell’alto Frignano. Ora don Luciano ha annunciato il progetto di realizzare un percorso all’aperto per malati di Alzheimer.

g.p.