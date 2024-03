Attivi nuovi Velocar in tre semafori

Vengono attivati alla mezzanotte di domani i tre nuovi Velocar omologati per la rilevazione elettronica delle infrazioni semaforiche che in queste settimane sono stati installati, come annunciato, in altrettanti incroci di Modena individuati dalla Polizia locale sulla base del traffico e dei dati sull’incidentalità. Si tratta dei semafori alle intersezioni tra le vie Nonantolana e Cimone (cinque incidenti negli ultimi quattro anni), tra Caduti sul Lavoro e Marinuzzi (tre incidenti), tra la Vignolese e le vie Campi e Montanari (nove incidenti sempre dal 2020).

Lo scorso anno vennero installati quattro Velocar (tre in sostituzione di apparecchi ormai obsoleti o non funzionanti) e ora gli incroci semaforici controllati elettronicamente in città sono 22.

A Modena, nonostante i rilevatori automatici delle infrazioni semaforiche siano in funzione già da diversi anni in tanti incroci, con un’attività di prevenzione che ha ridotto gli incidenti nelle intersezioni controllate, sono ancora tante le sanzioni che vengono rilevate: nel 2023 sono state 14.066, con un forte aumento rispetto agli anni precedenti dovuto all’installazione dei nuovi apparecchi in viale Italia (incrocio con San Faustino, in entrambe le direzioni), in via Emilia Est (all’intersezione con via Bonacini), e in via Emilia Ovest alla Madonnina, all’incrocio con la strada nazionale per Carpi. Per i veicoli che passano con il rosso la sanzione è di 167 euro (116,90 se pagata entro i cinque giorni), ma è prevista anche la decurtazione di 6 punti dalla patente, che diventano 10 punti se si ha la patente da meno di tre anni. Di notte, tra 22 e le 7 del mattino, l’importo della sanzione sale a 222 euro.