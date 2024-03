Attivisti no-vax alla sbarra per il blitz ’smascherato’

Un blitz nel municipio di Reggio senza mascherina di protezione, l’8 febbraio 2022. È stato solo uno dei tanti fatto in questi anni da Marcello Scunzani, classe 1977, modenese, con l’intento di manifestare la contrarietà alle politiche sul vaccino anti Covid e alle restrizioni della libertà. Le incursioni venivano filmate e i video postati sul canale Telegram ‘Cavalieri smascherati’: "Mi raccomando la S...", dice lui. Queste azioni dimostrative gli sono valse numerose denunce. Quel giorno Scunzani era insieme a un reggiano, il 50enne Devis Bertoni: per l’incursione nell’ente di piazza Prampolini devono rispondere a processo entrambi di interruzione di pubblico servizio e, il solo Scunzani, anche di violazione del foglio di via dal comune di Reggio scattato un mese prima. Davanti al giudice Luigi Tirone, ieri mattina è stato ascoltato Fabio Corradi, ispettore della polizia di Stato ora in pensione: il teste citato dalla Procura ha ricostruito l’episodio attraverso la videosorveglianza del municipio, "che inquadra i due uomimi entrare nell’atrio del Comune, discutere con l’usciere, mentre era in corso il consiglio comunale, e fare qualche passo verso la sala consiliare. In quel momento stavano uscendo due assessori, poi le porte sono state chiuse. Avevano suonato al citofono e poi sono usciti. In tutto un’azione durata 6 minuti, da parte di due persone che la questura conosceva come sostenitori no mask e no vax". Dopo l’episodio, il municipio aveva fatto sapere a stretto giro di aver dato mandato al proprio ufficio legale per denunciarli. Il filmato, che includeva montaggi di Colorado Cafè o Zelig, mostra che i due uomini chiesero di parlare col sindaco e cercarono di entrare negli uffici, nel corridoio che porta alla Sala Rossa riservata a riunioni di giunta e conferenze stampa: sullo sfondo si vedeva anche l’assessore alla Legalità Nicola Tria. Bertoni è assistito dall’avvocato Annalisa Bassi, mentre Scunzani, parlando con la stampa, ieri ha detto di aver deciso di difendersi da solo e ha raccontato il senso delle sue azioni: "Dal 2020 in poi, oltre a Reggio, ho fatto molti altri blitz a Modena fuori dai teatri, in piscina, nelle scuole e sui treni, sempre senza mascherine; l’ultima è datata 30 giugno 2023. Distribuivo volantini", uno ce lo mostra, "e spiegavo le ragioni del nostro intervento. Quella sera volevo parlare col sindaco, poi ci chiusero le porte". Secondo la ricostruzione investigativa, volavano anche offese, ma lui nega: "Le persone cercavano di mettermi la mascherina e di cacciarmi. Ma io volevo dire che i diritti non devono essere calpestati e che non si può costringere nessuno a cure non scelte e a pratiche vaccinali". Si proseguirà in luglio.

Alessandra Codeluppi