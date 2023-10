Attività amministrative e prima contabilità

Il Centro per l’impiego di Vignola ha avviato la ricerca per conto di un’azienda metalmeccanica con sede a Marano sul Panaro di 1 impiegatoa part-time da adibire alla amministrazione e tenuta contabilità. La persona assunta sarà inserita nel proprio organico e dovrà svolgere attività amministrative e di prima contabilità come ad esempio: fatturazione, prima nota. E’ richiesta esperienza di almeno 7 anni nella mansione. E’ altresì indispensabile possedere il diploma tecnicoscientifico, avere una buona conoscenza base del pacchetto office (word, excel) ed essere automunitoa. Conoscenza della lingua inglese preferenziale. Si offre contratto a tempo determinato con scopo assunzione a tempo indeterminato. L’orario di lavoro è part-time orizzontale 08.30-12.30 oppure 13.30-17.30 alternati nella settimana. Le domande vanno inviate entro il 13102023 a impiego.vignola@regione.emilia-romagna.it o tramite portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe.