CronacaAttività didattiche nei musei
10 set 2025
MARIA SILVIA CABRI
Cronaca
Attività didattiche nei musei

Sono numerose le proposte di attività didattiche per le scuole, dai nidi alle superiori, offerte dagli istituti culturali del Comune di Carpi, i Musei di Palazzo dei Pio, le biblioteche, l’Archivio storico e il Teatro comunale per tutto l’anno scolastico. Scoprire tutti i mondi e le storie contenute nei libri, attraverso la lettura a voce alta per i piccolissimi fino a quella personale e al confronto con gli esperti per gli adolescenti, ma anche conoscere i luoghi, le raccolte e i servizi della biblioteca Loria e della biblioteca dei ragazzi. Partecipare ai laboratori tra passato e presente dell’Archivio storico comunale o alle visite guidate e ai giochi che offrono a ragazzi e ragazze l’occasione di scoprire i Musei di Palazzo dei Pio e le sue mostre e di viverne la storia. E, infine, provare, magari per la prima volta, l’emozione di entrare in un teatro storico e di assistere a uno spettacolo teatrale.

Iniziative che crescono in numero, quest’anno sono circa una quarantina senza contare il cartellone teatrale, e anche in apprezzamento da parte delle scuole.

"I principali motivi di compiacimento – afferma l’assessore alla Cultura Giuliano Albarani – sono rappresentati dalla ampiezza della partecipazione delle classi e dalla qualità e innovatività delle proposte. Iniziative didattiche sono per tutte e tutti non solo sulla carta ma anche nella realtà, perché per le scuole più distanti dal centro, delle frazioni e degli altri comuni delle Terre d’Argine è garantito il trasporto gratuito. Fare questo tipo di offerta culturale costa, in termini di risorse e in termini di tempo, ma è un costo virtuoso, un vero e proprio investimento: investimento diretto sulla formazione delle generazioni emergenti, prima di tutto, ma anche investimento indiretto sugli adulti di oggi e di domani".

