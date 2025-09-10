Attività didattiche nei musei

Sono numerose le proposte di attività didattiche per le scuole, dai nidi alle superiori, offerte dagli istituti culturali del Comune di Carpi, i Musei di Palazzo dei Pio, le biblioteche, l’Archivio storico e il Teatro comunale per tutto l’anno scolastico. Scoprire tutti i mondi e le storie contenute nei libri, attraverso la lettura a voce alta per i piccolissimi fino a quella personale e al confronto con gli esperti per gli adolescenti, ma anche conoscere i luoghi, le raccolte e i servizi della biblioteca Loria e della biblioteca dei ragazzi. Partecipare ai laboratori tra passato e presente dell’Archivio storico comunale o alle visite guidate e ai giochi che offrono a ragazzi e ragazze l’occasione di scoprire i Musei di Palazzo dei Pio e le sue mostre e di viverne la storia. E, infine, provare, magari per la prima volta, l’emozione di entrare in un teatro storico e di assistere a uno spettacolo teatrale.

Iniziative che crescono in numero, quest’anno sono circa una quarantina senza contare il cartellone teatrale, e anche in apprezzamento da parte delle scuole.

"I principali motivi di compiacimento – afferma l’assessore alla Cultura Giuliano Albarani – sono rappresentati dalla ampiezza della partecipazione delle classi e dalla qualità e innovatività delle proposte. Iniziative didattiche sono per tutte e tutti non solo sulla carta ma anche nella realtà, perché per le scuole più distanti dal centro, delle frazioni e degli altri comuni delle Terre d’Argine è garantito il trasporto gratuito. Fare questo tipo di offerta culturale costa, in termini di risorse e in termini di tempo, ma è un costo virtuoso, un vero e proprio investimento: investimento diretto sulla formazione delle generazioni emergenti, prima di tutto, ma anche investimento indiretto sugli adulti di oggi e di domani".