Attività didattiche per 200 studenti

Si rinnova per il quarto anno consecutivo, con avvio martedì, il progetto ’Arcipelago Educativo - Back to School’, ideato e realizzato da Fondazione Agnelli e Save the Children, con il sostegno dell’azienda Ferrari, per contrastare la povertà educativa e consolidare il recupero dell’apprendimento in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Fino al 12 settembre circa 200 studenti provenienti dalle quinte elementari e della terze medie delle scuole di Maranello, Fiorano e Formigine potranno svolgere gratuitamente attività didattiche ed educative con personale qualificato, tutti i pomeriggi, tranne sabato e domenica, dalle 14 alle 19. Le attività si terranno presso sei centri ospitati da altrettanti oratori a Maranello, Pozza, Fiorano, Formigine, Casinalbo e Magreta, con un programma che prevede una prima fascia oraria dedicata al gioco e alla socializzazione, una seconda più didattica e una terza con laboratori e tornei. Ogni spazio – gestito da 6 educatori e da un coordinatore – accoglierà gruppi fino ad un massimo di venti bambini e ragazzi.