Attività fisica fondamentale, carburante della nostra crescita

L’attività fisica rappresenta una risorsa fondamentale per il nostro benessere. Lo sport è come un carburante per il corpo e per la mente: ci permette di crescere in modo sano ed equilibrato. È un alleato contro molti disagi giovanili, come l’obesità, che purtroppo colpisce sempre più giovani. Lo sport si può praticare all’aperto, nei parchi, o al chiuso, nelle palestre; è un’attività libera e aperta a tutti. Insieme al gioco contribuisce a diffondere i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, che sono i principi fondamentali di ogni società.

Numerose ricerche scientifiche dimostrano infatti che svolgere attività fisica con regolarità promuove la crescita e lo sviluppo fin dall’infanzia. Tuttavia, non basta fare sport per mantenersi in salute: è altrettanto importante seguire un’alimentazione sana ed equilibrata. Se ci impegniamo in attività fisica, ma mangiamo ’cibi spazzatura’, il nostro corpo non sarà in grado di sfruttare al meglio gli sforzi. Anzi, rischiamo di danneggiare la nostra salute, provocando stanchezza e ridotta agilità.

Bisogna bilanciare l’attività fisica con una dieta ricca di frutta, verdura, proteine, evitando cibi troppo grassi e zuccherati. Anche chi non pratica sport dovrebbe prestare attenzione alla propria alimentazione perché mangiare bene influisce positivamente sul corpo e sulla mente. Una dieta equilibrata ci fa sentire più energici e migliora la qualità della vita.

Lo sport offre anche numerosi benefici sociali: è un’occasione per conoscere nuove persone, stringere amicizie e lavorare in squadra. Diventa un momento di svago che ci aiuta a staccare dalla routine quotidiana e dai pensieri negativi. Infatti l’attività fisica stimola la produzione di endorfine che migliorano il nostro stato d’animo e riducono lo stress. Quindi, oltre a migliorare la muscolatura, è un rimedio naturale per la nostra salute psicologica. Quando affrontiamo delle difficoltà in famiglia o a scuola, lo sport ci dà la forza di affrontarle con maggiore serenità, magari con il supporto di un amico.

In conclusione, è importante fare scelte consapevoli riguardo alla nostra alimentazione e all’attività fisica per vivere una vita sana e piena di energia.

Matilde Fiorini, Clelia Baraldi, Rebecca Calzolari, Matteo Salzano (redazione Ic San Felice-Camposanto)