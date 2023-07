Attività formative per scuole, nidi e asili Pronti tre bandi per raccogliere i progetti

La giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per la pubblicazione di tre bandi diretti ad associazioni, fondazioni, cooperative, società per la presentazione di proposte progettuali rivolte a nidi, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, per la realizzazione di percorsi educativididattici diretti ad ampliare l’offerta formativa territoriale per l’anno educativo-scolastico 20232024. Scadenza fissata per il prossimo 18 agosto: le proposte presentate verranno valutate privilegiando in via prioritaria i progetti a titolo gratuito. Informazioni presso il Servizio Istruzione del Comune di Sassuolo.