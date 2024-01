Attività istituzionale. I numeri di Fiorano

Sette sedute per il consiglio comunale di Fiorano, 58 per la Giunta. Questi i numeri più significativi che danno conto dell’attività istituzionale di piazza Menotti, che ha visto il consiglio licenziare 35 delibere e 11 ordini del giorno, dibattendo al contempo 12 interrogazioni e 5 interpellanze. I lavori consiliari sono stati preparati dalle quattro commissioni consiliari riunitesi 14 volte, come le riunioni dei Capigruppo. Le riunioni di Giunta – cinque al mese, indicativamente – hanno invece visto Sindaco e Assessori adottare 133 delibere.