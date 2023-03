Attivo il nuovo macchinario contro le inondazioni

L’Unione delle Terre d’Argine si è dotata di un macchinario deputato alla produzione di sacchi di sabbia per la creazione di sbarramenti anti inondazione o soprassogli arginali, necessari in caso di emergenza idraulica. La prima messa in opera della ’insacchettatrice’ (questo il nome tecnico), è avvenuta sabato 18 marzo, alla presenza dei volontari dei gruppi comunali di Protezione civile dell’Unione Terre d’Argine, del tecnico comunale di Carpi referente per la Protezione civile e del coordinatore della squadra operai.