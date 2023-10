"Atto violento al di fuori del diritto"

"Un atto di violenza di questo tipo è al di fuori del diritto, non c’è dubbio". Così Carmelo Elio Tavilla, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Unimore, si è espresso sui drammatici avvenimenti di questi giorni che hanno riacceso il lungo e sanguinoso conflitto tra Israele e Palestina. Crimini di guerra o terrorismo? Questa la difficile domanda a cui il Professore ha cercato di rispondere. "Non so se si potrà parlare in futuro di crimini di guerra, perché non so se quel contesto è dichiarabile come contesto di guerra, come tra Ucraina e Russia. Oppure se invece queste operazioni rientrino nell’enorme ambito di un’azione di terrorismo. Dal punto di vista giuridico, possiamo dire che già alcune risoluzioni Onu hanno condannato Israele, soprattutto per la condizione in cui versano i palestinesi da decenni e per l’occupazione dei territori in Cisgiordania rispetto ai quali Israele non si è mai ritirata, oltre che per l’incremento delle colonie. Per questo, sicuramente Israele si trova in una situazione di inadempienza internazionale, è attestato, così come è innegabile l’esigenza di tutelare le popolazioni palestinesi. Però, da qui a una situazione come quella di questi giorni, non esiste alcun precedente. Dunque, dal punto di vista giuridico è molto difficile inquadrare la situazione".

"Anche perché, tra l’altro, – ha aggiunto Tavilla – noi abbiamo delle forze di interposizione italiane a nome dell’Onu proprio a nord del Libano, proprio per evitare che entrino in contatto le forze israeliane con quelle degli hezbollah libanesi. Anche quella è un’altra situazione giuridicamente in crisi, perché in caso di conclamata guerra, l’Onu potrebbe anche ritirare queste forze o, al contrario, dare un altro mandato. C’è una sorta di indiretto coinvolgimento delle forze italiane. Da giurista auguro che il diritto prevalga, ma non ho grandi speranze".

Sofia Silingardi