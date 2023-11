Attraversa e viene investita: 79enne perde la vita

Ancora una vittima della strada ieri nella nostra provincia.

Una pensionata di 79 anni è deceduta a causa di un tragico incidente stradale avvenuto a Formigine, in via Ferrari. La dinamica è ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, subito accorsa sul posto.

Dalle prime informazioni, però, pare che la donna sia stata travolta da un’automobile

mentre attraversava la strada.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza: gli operatori hanno provato fino all’ultimo a salvare la 79enne, praticandole la rianimazione ma purtroppo la pensionata – residente in paese – è deceduta all’arrivo in ospedale.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 18.30 in via Ferrari: non è escluso che il conducente dell’auto non si sia reso conto della presenza dell’anziana sulla strada ma gli accertamenti sono appunto in corso da parte della polizia locale, rimasta fino a sera sul posto per ultimare gli accertamenti di rito.

Illeso ma sotto choc il conducente del mezzo coinvolto nell’incidente.

v. r.