Attraversamenti pericolosi: "Intervenire in via Morane . Servono segnali luminosi"

"Non si comprende la ragione per cui ci si sia limitati a segnalare solo alcuni attraversamenti pedonali mentre tutti gli altri, privi di segnaletica, restano di fatto invisibili agli automobilisti, soprattutto nelle ore serali e notturne. In un quadro già complesso come quello di via Morane – arteria spesso congestionata dal traffico cittadino, segnata da numerose criticità e che andrebbe ripensata da zero – si inserisce anche la scelta di realizzare corsie ciclabili su entrambe le carreggiate, con l’effetto di aumentare ulteriormente i fattori di pericolo".

A sollevare la questione ‘Morane’ è Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia che accende i riflettori sulla gestione della viabilità sulla strada, affermando come la stessa debba essere completamente ripensata. "Una serie di scelte sbagliate – come quella delle corsie ciclabili in carreggiata, che abbiamo sempre osteggiato – hanno generato una serie di rischi per tutti gli utenti della strada. Per questo diventa ancora più urgente segnalare adeguatamente tutti gli attraversamenti pedonali lungo la via, che in passato è già stata teatro di incidenti, purtroppo anche mortali. In un contesto simile non si può lasciare nulla al caso se si parla di sicurezza stradale", tuona Negrini. Il capogruppo fa presente "come solo alcuni attraversamenti risultino segnalati e come il rischio per la sicurezza dei pedoni sia alto, soprattutto in un periodo in cui la zona, interessata da nuove costruzioni abitative, vede crescere la popolazione e quindi il numero di utenti della strada".

"Si tratta di un contesto ad alto rischio, in cui ciclisti e pedoni risultano i più esposti. Non a caso, solo nel mese di luglio, si sono registrati due incidenti molto gravi, con diversi feriti e, purtroppo, la morte di un pedone investito", ricorda Negrini, evidenziando come la sicurezza in una strada così trafficata non possa essere lasciata al caso. "Per questo chiediamo che si intervenga subito per rendere visibili tutti gli attraversamenti pedonali della via con segnaletica verticale lampeggiante e illuminazione dedicata. Allo stesso tempo riteniamo necessario rimuovere la pista ciclabile in carreggiata, sostituendola con una in sede propria e protetta dal traffico cittadino, anche solo su un lato della strada. Ricordiamo inoltre che la ciclabile di via Morane, complice anche la presenza del parco, è quotidianamente utilizzata da bambini in bicicletta e da anziani".