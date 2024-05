Attrezzista esperto in gestione multipallet Il Centro Impiego di Vignola cerca attrezzista esperto/a per azienda di lavorazioni meccaniche a Savignano sul Panaro. Requisiti: 10 anni di esperienza, diploma tecnico, conoscenza programmazione Fanuc, automunito/a, formazione in SolidCam. Contratto a tempo indeterminato, orario pieno.